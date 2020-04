Esami di maturità: si parte dal 17 giugno con 60 crediti per l’impegno

La maturità al via dal 17 giugno. Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, scioglie gli ultimi dubbi sugli esami a scuola. Gli studenti partiranno da 60 crediti mentre per la prova orale ne potranno ricevere fino a 40. “Vuole essere un riconoscimento all’impegno dei ragazzi la cui vita, anche scolastica, è stata stravolta dall’emergenza Coronavirus- ha spiegato la titolare del Miur. Ci sarà anche la possibilità che l’esame orale parta da un argomento su una parte di programma scelto con i professori.

Per l’esame di terza media invece verrà richiesta una tesina e poi ci sarà lo scrutinio finale. “La sicurezza durante l’esame sarà assolutamente garantita. Attraverso il Comitato tecnico scientifico stiamo elaborando un modo per portare gli studenti a fare l’esame in presenza” – ha aggiunto il ministro promettendo anche che la scuola ripartirà a settembre.