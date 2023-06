Maturità 2023: tra le tracce Moravia, Quasimodo, Fallaci e il ricordo di Piero Angela

Moravia, Quasimodo e il ricordo di Piero Angela. Dalle 8.30 di stamattina 2.176 studenti piacentini stanno affrontando la prima prova dell’esame di maturità. In tutto il Paese sono oltre 536 mila gli i candidati che si prestano a concludere il proprio percorso di studi davanti a 14 mila commissioni.

Tra le tracce a loro disposizione Moravia con un brano tratto da “Gli Indifferenti” e Salvatore Quasimodo con “Alla nuova luna” che fa parte della raccolta “La Terra impareggiabile”. Per il Testo argomentativo – che rappresenta la tipologia b – la scelta dei maturandi è caduta tra Federico Chabod, “L’idea di Nazione”; Piero Angela, “Dieci cose che ho imparato” e Oriana Fallaci, “Intervista con la storia”. Per quanto riguarda l’attualità (tipologia C) una traccia richiama la lettera aperta inviata nel 2021 (in pireno periodo pandemico) dal mondo accademico e culturale all’ex ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che invita a reintrodurre le prove scritte alla Maturità; l’altra è un testo di Marco Belpoliti con l’”Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp”.

La prova di Italiano, comune a tutti gli indirizzi nazionali, prevede sette tracce che svariano dall’ambito artistico a quello filosofico, senza tralasciare la letteratura, l’economia, la scienza e il sociale. “È un momento importante, in cui si tirano le somme di un percorso che per la gran parte è durato 13 anni – le parole del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara -. Con l’esame di maturità ci si apre a una vita nuova e quindi va vissuto con entusiasmo e serenità”. Oggi il test scritto di lingua italiana, domani invece è già tempo seconda prova scritta, inerente alla disciplina di indirizzo. Infine, gli studenti dovranno affrontare la temuta terza prova che prevede un colloquio orale davanti alla commissione. Buona fortuna e godetevi tutte le emozioni.