Maturità, domani con la prova di italiano via all’esame per 2.150 studenti piacentini

Si parte. Domani 2.150 studenti piacentini affronteranno l’esame di maturità, un traguardo fondamentale del percorso scolastico. Quest’anno la maturità torna ad essere l’esame completo, con tre prove, di cui due scritti preparati dal ministero e la prova orale. Si chiude così la fase di emergenza dovuta al Covid quando si è sperimentato l’esame light. Entro metà luglio usciranno i saranno i risultati, che come sempre saranno in centesimi.

La prima prova, in programma domani alle 8.30, consiste in un test scritto di lingua italiana. Il giorno successivo, giovedì 22, via alla seconda prova scritta, inerente alla disciplina di indirizzo. Infine, ecco la terza prova che si svolgerà con le modalità di un colloquio orale.

Anche se si torna alla normalità, l’esame terrà conto dei circa tre anni di emergenza sanitaria, nei quali gli studenti sono stati per lo più in didattica a distanza. Dopo il tema torna – come detto – la temutissima seconda prova ministeriale. Al classico sarà di nuovo latino e allo scientifico niente fisica, solo matematica. Idem al linguistico: solo inglese. All’orale le domande dovranno limitarsi al programma effettivamente svolto in classe. Nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna, il governo ha deciso che non si faranno gli scritti.