Maturità 2024, pronostici disattesi al Gioia: sarà cinese scritto la seconda prova

Le probabilità che uscisse cinese scritto erano date praticamente vicine allo zero dai bookmakers scolastici. Il cinese scritto uscì nel 2012, 2013, 2019, ma in quegli anni il corso di Piacenza, partito nel 2018 al Gioia, non era ancora pronto a consegnare candidati ai banchi della maturità. Probabilità, a questo giro, ritenute quasi zero, ma pronostici disattesi: al liceo Gioia le 17 studentesse della quarta Gl (il corso è quadriennale), con la professoressa Carlotta Trevisan (e la professoressa Hu, di conversazione), si troveranno a giugno a dar loro filo da torcere una doppia analisi del testo, di attualità e di letteratura, tutto rigorosamente in cinese.

Viaggio studio a Shanghai – Tanto più suggestivo, perché tutto ciò accadrà nel “tempio” del greco e del latino. Le candidate saranno chiamate a scrivere due brevi composizioni, correlate agli argomenti di attualità e letteratura trattati nei testi da analizzare. Scriveranno dunque in cinese, ideogrammi e non solo. E a luglio, sempre dal Gioia, partirà il primo viaggio studio diretto a Shanghai, con 20 partecipanti.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTÀ