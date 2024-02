“Visioni e generazioni in dialogo”, parlare di futuro con gli studenti del Gioia

Non basta parlare di futuro “ai” giovani, ma “con” i giovani. E’ l’obiettivo del convegno “Visioni e generazioni in dialogo” organizzato dal liceo Gioia alla ex chiesa del Carmine con il quale gli studenti hanno incontrato uomini e donne che la loro scelta di vita professionale l’hanno fatta al meglio, chiedendo di partecipare e contribuire proprio alla definizione del loro futuro.

“Mentre il nostro presente è ben chiaro davanti a noi, il nostro futuro è ancora in fase di progettazione” si legge nelle loro slide proiettate sullo schermo -. “Quando ci pensiamo, più che speranze, sogni e adrenalina, avvertiamo ansie, paure, difficoltà e timori” è ancora il loro messaggio, che prosegue: “Perché non sopportiamo l’idea del fallimento?”.

La ricerca del successo e della massima efficienza possono quindi diventare una trappola, dalla quale è possibile difendersi.