“Il coronamento di tanto impegno”: 16 borse di studio alle eccellenze del Gioia

Il Liceo Gioia di Piacenza ha premiato le sue eccellenze con 16 borse di studio consegnate ad altrettanti studenti e studentesse dell’anno in corso suddivisi sui tre indirizzi: classico, scientifico e linguistico.

Lo ha fatto stamattina nell’ex chiesa del Carmine, per un momento di festa collettivo che ha visto il coronamento di un percorso fatto di impegno, studio e passione.

“Questa è proprio la sintesi della festa – ha spiegato la dirigente scolastica Cristina Capra – il momento conclusivo dell’attività annuale del nostro liceo. Sono premiati per meriti tanti ragazzi e ragazze: tutto ciò grazie a tanti donatori che si ricordano del nostro istituto, famiglie, ex studenti o semplicemente nostri sostenitori. Il liceo stesso elargisce quattro borse di studio per i suoi studenti migliori. In più, premiamo anche 14 studenti che l’anno scorso si sono diplomati con cento e lode”.

ARIANNA E un FUTURO NELLA GIURISPRUDENZA

Spazio poi alle esperienze dei vari studenti. Tra loro quella di Arianna Poggioli, della classe 5° B indirizzo classico. “Questa borsa di studio – ha raccontato – rappresenta l’apice di cinque anni di studio e sacrificio. Cinque anni bellissimi che mi hanno preparata al meglio. Mi sento davvero contenta del mio percorso e il prossimo anno vorrei studiare giurisprudenza alla scuola Sant’Anna di Pisa. Nel mio futuro mi vedo avvocato o magistrato”.

francesco e il suo amore per la filosofia

Sui libri e tra i banchi del Liceo Gioia è scoppiato anche un amore: quello di Francesco Fagioli della 5° A indirizzo classico per la filosofia. “Ho sempre auto una grande passione per le materie umanistiche – ha rivelato – e scegliendo il percorso classico ho imparato ad amare, dalla terza superiore, la disciplina che effettivamente continuerò a studiare: la filosofia. Mi piacerebbe iscrivermi all’Università di Pavia, nel mio futuro vorrei diventare professore”.