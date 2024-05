Cina, il giornalista Pieranni al liceo Gioia: “Lo scontro con gli Usa rimanga economico”

“La Cina cerca un protagonismo globale, ma è importante che lo scontro con gli Usa rimanga solo nel contesto economico e non militare”. Lo ha detto Simone Pieranni, giornalista e scrittore, ospite oggi (29 maggio) nel caffè letterario del liceo Gioia di Piacenza nell’ambito dell’incontro “Oltre la grande muraglia”.

Pieranni, noto per il suo lavoro in campo internazionale con un particolare focus sulla Cina e l’Asia orientale, ha fornito una prospettiva approfondita sulle dinamiche socio-politiche ed economiche di questo Paese. In passato, tra le altre cose, ha co-fondato China Files, piattaforma di informazione e analisi.

Durante l’evento, organizzato dalla classe 2GL, Pieranni ha raccontato ai giovani cosa rappresenta la Cina, sottolineando come sia una potenza economica di prim’ordine ma anche una realtà complessa e problematica. “Ho cercato di spiegare agli studenti cos’è la Cina oggi, senza tralasciare la storia del Paese che è fondamentale per capire le dinamiche odierne” ha spiegato il giornalista, rispondendo alle domande dei liceali.

Il giornalista, inoltre, ha affrontato il tema dell’integrazione delle comunità cinesi in Italia: “Anche la popolazione locale e i sistemi cittadini devono fare un passo verso questi immigrati”.