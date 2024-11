Gas Sales, Simon e Mandiraci incontrano gli studenti del liceo Melchiorre Gioia

Oggi, mercoledì 27 novembre, nell’aula magna del Liceo Melchiorre Gioia di Piacenza, una rappresentanza della Gas Sales Bluenergy Piacenza ha partecipato a un incontro con circa novanta studenti delle classi del liceo classico, scientifico e linguistico.

L’incontro è stato coordinato da Vittorino Francani, referente per il progetto scuola della Gas Sales Bluenergy Piacenza, dalla dirigente scolastica Cristina Capra e dalla professoressa Camilla Guidetti. Durante la sessione gli studenti hanno avuto l’opportunità di ascoltare e dialogare con il responsabile tecnico del settore giovanile, Nicola Agricola, e i giocatori della prima squadra, Robertlandy Simon, centrale della formazione piacentina, e Ramazan Efe Mandiraci, schiacciatore. Simon è alla sua terza stagione a Piacenza e con la formazione biancorossa ha vinto la Coppa Italia di SuperLega nella stagione 2022-2023, Efe Mandiraci, ventiduenne di origini turche, è alla sua prima esperienza in Italia dopo aver giocato sette stagioni in Turchia.

le dichiarazioni degli atleti della gas sales bluenergy

Nicola Agricola ha parlato “dell’importanza dello studio e ha ricordato che studio e sportsono due cose compatibili, l’importante è organizzarsi e voglia di raggiungere gli

obiettivi che ognuno si pone”.

“Io ho iniziato a giocare a pallavolo a undici anni, volevo giocarea basket ma a Cuba non c’era posto per me nel basket – ha esordito Simon -. Sport e studio sono compatibili, io andavo in una scuola dove se non studiavi ed ero bravo nelle varie materie non

potevi fare sport. L’importante nel nostro sport è essere in campo uniti per lo stesso

obiettivo, ognuno di noi ha delle scaramanzie prima della partita, io mettere sempre

gli stessi vestiti”.

“Giocare in Italia era un sogno e quando non si è creata la possibilità ho deciso di fare questa nuova esperienza – ha continuato Mandiraci -. È molto importante l’alimentazione nello sport ma anche il riposarsi bene e dormire. Non c’è una partita in particolare che mi abbia regalato gioia, ogni vittoria te la regala e anche nelle sconfitte bisogna sempre trovare il lato positivo”.

La dirigente scolastica Cristina Capra e Vittorino Francani hanno anche invitato i ragazzi a partecipare alla partita di campionato che la squadra giocherà sabato 30 novembre contro Grottazzolina, al PalabancaSport di Piacenza.

La giornata si è conclusa con una vivace sessione di autografi e selfie, con i due giocatori che hanno firmato una maglia.