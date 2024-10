Il liceo Gioia di Piacenza apre le porte all’Europa con nuovi programmi Erasmus

Il liceo Gioia di Piacenza continua a rafforzare il suo impegno verso l’internazionalizzazione e il mondo dello sport, protagonisti di due iniziative recenti che hanno coinvolto sia studenti che docenti.

In ambito europeo, il liceo ha intensificato la sua partecipazione al programma Erasmus, avviando collaborazioni stabili con scuole di diversi Paesi dell’Unione Europea. Prima dell’inizio dell’anno scolastico, alcuni studenti del Gioia hanno frequentato lezioni in istituti di diverse città europee, tra cui Berlino, Lipsia e Vienna. Queste esperienze hanno permesso agli studenti non solo di migliorare le proprie competenze linguistiche, in particolare in lingua tedesca, ma anche di sviluppare autonomia personale e una maggiore consapevolezza culturale.

Parallelamente, diciotto studenti del liceo hanno partecipato a uno scambio con la scuola BRG 14 di Vienna. Insieme ai loro corrispondenti austriaci, hanno lavorato su un progetto dedicato alla sostenibilità nella vita quotidiana e hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con un ambiente scolastico e sociale diverso. La seconda parte dello scambio avrà luogo a Piacenza durante la primavera del 2024.

In ambito sportivo, il liceo ha avuto l’opportunità di incontrare nuovamente Federica Brignone, campionessa di sci alpino. Già nel marzo 2021, durante la pandemia, la sciatrice aveva concesso una lunga intervista video agli studenti del Gioia, guidata dalla professoressa Angela Portesi, referente del Dipartimento di Scienze Motorie. L’incontro virtuale aveva permesso agli studenti di scoprire aspetti meno noti della vita di Federica, la quale si era dimostrata particolarmente disponibile e affabile.

Sabato 12 ottobre, in occasione del Festival dello Sport di Trento, il liceo ha consegnato a Federica Brignone una maglietta personalizzata come ringraziamento per la disponibilità mostrata in passato. La campionessa, a sua volta, ha autografato una maglietta per gli studenti del Gioia, lasciando un ricordo tangibile del suo legame con la scuola.