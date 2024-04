Carpaneto propone il missionario Catoni come “Alpino dell’anno”

Giornata di festeggiamenti quella di ieri, domenica 7 aprile, per il Gruppo alpini di Carpaneto, il più numeroso della provincia, guidato da Aldo Rigolli.

Durante l’evento l’Ana Piacenza ha proposto l’alpino e missionario laico di Carpaneto, Giorgio Catoni, per ricevere il premio nazionale “Alpino dell’anno”.

“Non sappiamo come andrà a finire, ma naturalmente te lo meriti e speriamo tu possa raggiungere questo onore. Faremo di tutto perché, prima o poi, succeda” – ha dichiarato Gian Luca Gazzola presidente della sezione Ana Piacenza, in occasione della festa che celebra il gruppo di penne nere di Carpaneto. “L’attività che svolgete è amplissima, anche tra i più giovani che frequentano la scuola. Dobbiamo continuare a coinvolgerli il più possibile, solo così riusciremo a dare futuro, non a noi, ma ai nostri valori, al nostro passato” – ha concluso il presidente Gazzola.

LA CERIMONIA

La festa celebrativa degli alpini di Carpaneto ha coinvolto tutto il paese.

La fanfara della sezione alpini di Piacenza, diretta dal maestro Edoardo Mazzoni è stata il valore aggiunto nel definire ogni momento della cerimonia, raggiungendo l’apice dell’intensità con l’esecuzione, al termine della messa, del canto-preghiera ‘Signore delle cime’.

Il sindaco di Carpaneto Andrea Arfani ha aggiunto: “Gli alpini rispondono, ad ogni chiamata di aiuto, sempre presenti. In questa occasione però, invertiamo i ruoli: siamo noi che rispondiamo presenti per voi, per rendervi onore, per ringraziarvi ufficialmente per quanto fate 364 giorni l’anno per la nostra comunità”.

GLI OSPITI

Al fianco degli alpini di Carpaneto anche il gruppo alpini di Cercino (con cui sono gemellati) guidato da Fabio Ambrosini con il presidente della sezione Valtellinese Gianfranco Giambelli. Oltre alla autorità civili e militari, oltre ai rappresentati delle associazioni del territorio e al parroco don Giuseppe Frazzani, due sono stati gli ospiti speciali dell’evento: il colonnello Maurizio Plasso, iscritto al gruppo alpini di Carpaneto e l’alpino Giorgio Catoni.

IL MISSIONARIO GIORGIO CATONI

Premio nazionale “alpino dell’anno” per Giorgio Catoni, da decenni impegnato come missionario laico in Chiapas (uno degli stati più poveri del Messico), per sostenere la sua attività. Le offerte raccolte durante la messa, come ha spiegato don Giuseppe Frazzani, saranno destinate all’impegno che il volontario sta offrendo al popolo messicano in estrema difficoltà. Le penne nere hanno fatto una donazione per aiutare Cantoni nel suo percorso missionario. “Grazie – commenta l’alpino – ricordo sempre Carpaneto e in modo speciale il gruppo alpini che sa condividere”. Tra le donazioni del gruppo, anche quella di duemila euro alla pubblica assistenza di Carpaneto.

“È sempre un’emozione grandissima vedere gli alpini, conoscendone la storia, quello che hanno fatto e quello che continuano a fare con uno spirito di solidarietà e di generosità che pochi hanno. A nome di tutti i volontari dico grazie non solo per il contributo economico ma per il contributo umano che ci date sempre” – ha dichiarato la presidente Claudia Boselli.

l’assegnazione di CINQUE borse di studio

Per l’occasione, sono poi stati premiati gli studenti di terza media che hanno partecipato alla 14esima edizione del concorso in onore dell’alpino Italo Savi, sul tema ‘1943: la campagna e la ritirata di Russia’.

A ciascuno dei vincitori, la famiglia Savi, rappresentata da Angioletta Polledri e dal figlio Roberto, ha donato 200 euro. Gli elaborati (due testi scritti, un’opera grafico-pittorica, un prodotto multimediale e un plastico) considerati meritevoli sono stati quelli di Bianca Brizzolara, Martina Cadura, Isabella Guarnieri, Martina Mussi e Aya Ramadan.