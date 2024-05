Sostenibilità, amministratori e universitari si confrontano sul futuro di Piacenza

“Insieme verso la città futura”. L’ex Chiesa del Carmine ha ospitato un evento dedicato alla declinazione, sul territorio, degli obiettivi Onu per lo sviluppo sostenibile.

Dall’energia pulita e accessibile al lavoro dignitoso, dall’innovazione alla riduzione delle disuguaglianze passando per l’impegno concreto a favore della pace. “Sono 17 obbiettivi e 169 target che devono essere concretamente attuati a livello locale – commenta Dario Naddeo, dirigente “Piacenza 2030” -. Credo che il Comune possa e debba avere un ruolo fondamentale nell’integrare quello che è globale nel locale”.

Il ruolo delle università

Fondamentale in questo processo di formazione e di sperimentazione legato alla sostenibilità il ruolo delle università e degli atenei presenti sul territorio piacentino. “I ragazzi protagonisti della progettazione di iniziative pensate per i loro coetanei e per il futuro della nostra comunità” evidenzia Letizia Gazzola del Servizio Piacenza Giovani.

Un appuntamento, che rientra tra le iniziative legate al premio “Cresco Award Città Sostenibili” e si inserisce nel cartellone del Festival dello Sviluppo Sostenibile di Asvis: Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile nata nel 2016 per far crescere la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per mobilitare la società italiana, i soggetti economici e sociali e le istituzioni allo scopo di realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

sostenibilità

Presenti all’iniziativa la sindaca Katia Tarasconi, il consigliere regionale Gianluigi Molinari e l’assessore Francesco Brianzi. “La sostenibilità è un processo da affrontare tutti insieme, una scelta politica che guarda concretamente allo sviluppo del nostro territorio” le parole dell’assessore con delega alle Politiche giovanili e, appunto, all’agenda 2030.

Piacenza città universitaria

Al centro dell’iniziativa l’attenzione su “Piacenza città universitaria” e i progetti di sostenibilità legati agli atenei del territorio. Anche agli studenti che frequentano i corsi di laurea attivi in città, infatti, hanno partecipato numerosi.

Nel pomeriggio, focus sul ruolo e l’impegno del Comune per una pubblica amministrazione sostenibile e sul “Stakeholder Engagement a supporto di uno sviluppo sostenibile: dialogo con le aziende del territorio”.