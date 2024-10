Sfilata al Carmine per suor Albina: raccolti 3.300 euro per l’ambulanza in Etiopia

Il cuore dei piacentini ha portato in dote ben 3.300 euro che serviranno per l’acquisto di un’ambulanza da trasportare in Etiopia per i progetti di solidarietà di suor Albina delle Suore della Provvidenza di monsignor Torta. Un bel gesto di generosità arrivato grazie alla sfilata di beneficenza organizzata all’ex chiesa del Carmine di Piacenza che ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di persone e in passerella la bellezza di modelle e bambini che hanno indossato creazioni di realtà locali, una serata da ricordare per suor Albina che porterà in Africa un pezzo della sua Piacenza.

Organizzazione impeccabile da parte di Massimo Fellegara ed Eleonora Stavar e da parte del Laboratorio Aperto di Piacenza per la location messa a disposizione, con gli onori di casa della rappresentante Elena Bragalini. Ospite d’onore è stata Lucrezia Mangilli, neo Miss Mondo Italia, che ha avuto il compito di comunicare l’entità del ricavato a tutti i presenti. Un piccolo preambolo con il balletto di Eleonora Lambertini, quindi via alle sfilate, in perfetto stile Milano Fashion Week, dei bambini con i vestiti di Beboll, e in seguito le modelle con creazioni artigianali di Aleam Handmade, Paola Gioielli, Hope, Bulla Sport Wear e Suite 56. Non è mancato uno spazio dedicato allo sport con le ragazze del Volley Academy Piacenza e un’altra parentesi sul balletto con Gilda Musetti dell’Accademia Domenichino.