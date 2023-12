“Abat-Jour” mercato vintage e di artigianato per stupire con cimeli e storie del passato

Ritorna “Abat-Jour”, il mercatino di vintage e artigianato, quest’anno arrivato alla settima edizione, che approderà nella prestigiosa ex-Chiesa del Carmine (oggi Laboratorio Aperto Piacenza), quest’ultima sarà trasformata per l’occasione in un magico villaggio di Natale in centro città. L’appuntamento è fissato a sabato 16 e domenica 17 con ben più di 25 espositori di vintage e artigianato, arrivati da tutta Italia, protagonisti di una due giorni dedicata a chi ha ancora voglia di stupirsi, di passeggiare con leggerezza scoprendo le storie e i cimeli di espositori unici. L’apertura di sabato è fissata dalle 11 alle 20, mentre per la giornata di domenica è prevista dalle 10 alle 19.

A completare il tutto, si troverà anche il servizio di impacchettamento regali a cura dei ragazzi di Tomato (che organizzano l’evento in collaborazione con il Comune) per mettere sotto l’albero un ricordo del mercatino.