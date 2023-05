“Una festa dedicata alle nostre eccellenze”. Premiati 200 studenti del liceo Gioia

“E’ la nostra grande festa”. Nella meravigliosa cornice dell’ex Chiesa del Carmine è andata in scena la cerimonia di conferimento delle borse di studio e dei premi speciali rivolti a 200 studenti meritevoli del liceo Melchiorre Gioia. “Ti premio con Gioia” il nome dell’evento che ha riunito ragazzi, famiglie e istituzioni piacentine. “Ci piace giocare con il nome del nostro liceo – spiega la dirigente scolastica Cristina Capra -. Questa è proprio la nostra festa, siamo qui per premiare le eccellenze del nostro liceo che nell’arco di questi ultimi due anni si sono distinte per i loro risultati, per le certificazioni conseguite e per i premi ottenuti a concorsi anche di livello nazionale”.

Tra i tanti premiati Cristina Cunico: “Ho ricevuto la borsa di studio intitolata al notaio Alberto Vullo per gli studenti con la miglior media nelle materie umanistiche – le sue parole ricche di soddisfazione -. Guardando il futuro, dopo la maturità vorrei iscrivermi a medicina. Speriamo bene”. Una giornata di festa alla quale hanno partecipato anche ex studenti illustri come il viceprefetto Luigi Swich e l’assessore del Comune di Piacenza Francesco Brianzi. A presentare l’evento le rappresentanti d’istituto del liceo di viale Risorgimento.