“Valorizziamo le materie tecniche”. In centinaia al festival dell’orientamento

Valorizzare la cultura tecnica, motore di sviluppo per l’intero territorio. Questo l’obiettivo al centro della due giorni di festival dell’orientamento e della cultura tecnica organizzato all’interno dell’ex Chiesa del Carmine. Centinaia di alunni delle scuole medie di Piacenza e provincia stanno partecipando in queste ore all’evento – coordinato da Provincia di Piacenza, Comune e ufficio scolastico – caratterizzato da esposizioni, seminari e laboratori capaci di raccontare le attività affrontate negli istituti superiori del territorio.

“Abbiamo la necessità di recuperare un gap riguardante la cultura tecnica che per troppo tempo, purtroppo, è stata sottovalutata” il commento della presidente della Provincia Patrizia Calza. “Un’opportunità preziosa per i nostri ragazzi che nei prossimi mesi dovranno effettuare una scelta decisiva per il loro futuro” sottolinea Mario Dadati, assessore alle Politiche giovanili del Comune di Piacenza. All’interno dell’ex Carmine gli studenti delle superiori hanno quindi raccontato ai loro colleghi più giovani cosa aspettarsi dal futuro. Tra i progetti tecnici esposti grande spazio a robot, esperimenti chimici, droni e realtà virtuale.