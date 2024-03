Piacenza riceve la “Bandiera Sostenibile 2024”, Tarasconi: “Istituita delega specifica”

Un’altra iniziativa speciale ha visto coinvolta la città di Piacenza, che in occasione della seconda Assemblea nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili (tenutasi a Roma), è stata insignita della “Bandiera Sostenibile 2024“, un progetto della Rete Italiana, incentrato sul tema dello sviluppo sostenibile dei Comuni e della “messa a terra” dell’Agenda 2030.

Ad oggi sono oltre 100 gli enti locali aderenti all’iniziativa che consiste in un percorso di monitoraggio volontario, finalizzato a raccogliere dati e informazioni utili (e misurabili) per la redazione del “Rapporto di Sostenibilità delle Amministrazioni” che ne partecipano. Gli indicatori considerati sono 100 per le città capoluogo di provincia.

“La Bandiera è un’ulteriore approvazione che ci sprona a proseguire, sapendo che ancora tanta strada deve essere fatta” – comunica l’assessore a Next Generation EU e Agenda 2030 Francesco Brianzi.

“Ci assumiamo la responsabilità di metterci la faccia su questioni sempre più delicate e urgenti. Continuiamo a lavorare serratamente, anche attraverso l’istituzione di una delega specifica, in un percorso che vede tutta la Giunta comunale attiva in questa direzione” – aggiunge la sindaca Katia Tarasconi. “La scelta di aderire alla Rete dei Comuni Sostenibili, in cui abbiamo creduto profondamente sin dall’inizio, si è rivelata vincente – aggiunge Tarasconi – perché vede Piacenza quale primo Comune in Regione a compiere questo passo così significativo”.