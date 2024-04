In centro storico 370 negozi sfitti: “Numeri che non superano il livello di allerta”

A gennaio 2024 il laboratorio Urb&Com del Politecnico di Milano ha contato 370 negozi sfitti nel centro storico di Piacenza, pari a 623 vetrine, meno concentrate nelle aree pedonali. Il numero complessivo delle attività commerciali è di 1.526.

i dati della ricerca sul commercio in centro

Quindi? I negozi sfitti sono tanti, troppi? “Sono il 24,25 per cento: la situazione si ritiene problematica quando si supera il 25 per cento. E soprattutto, da notare è che ci sono meno vetrine vuote nelle vie pedonali” spiega il docente del Politecnico Luca Tamini a cui spetta il compito di aprire il convegno “Commercio in centro storico: opportunità e strategie” svoltosi il 4 aprile a palazzo Farnese.

La ricerca, commissionata dal Comune di Piacenza, fotografa il commercio nel centro storico in giugno 2023 e in gennaio 2024: dati alla mano, calano di più i pubblici esercizi mentre aumentano le attività commerciali. Nel giro di sette mesi, infatti, queste ultime registrano un aumento di 8 unità e mentre l’artigianato cresce di 2; la nota dolente invece è rappresentata dal calo di 4 attività di somministrazione di alimenti e bevande (i pubblici esercizi) e 6 del terziario direzionale. “La variazione mantiene comunque un segno positivo – spiega Tamini – dato che i negozi sfitti sono calati di 6 unità”.

nuova Cartellonistica per valorizzare il centro

Il Comune ha in cantiere un intervento sulla cartellonistica artistica, storica e monumentale del centro storico: lo ha annunciato la sindaca Katia Tarasconi al termine del convegno. “In pratica – ha spiegato – investiremo poco più di 120mila euro per una cartellonistica che aiuti i turisti a girare per la nostra città privilegiando alcuni percorsi e quindi valorizzando tutto ciò che di bello e di buono abbiamo nella nostra città – spiega la sindaca – i fondi arrivano da un una serie di criteri che abbiamo deliberato in giunta per far sì che chiunque chiede il permesso di costruire una media struttura fuori dal centro debba versare un corrispettivo per investimenti all’interno del centro: questi 120 mila euro vengono dati al Comune per l’intervento nell’area dell’ex Camuzzi”.