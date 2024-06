Più di cento realtà piacentine unite per Cantiere Welfare: al centro minori e famiglie

Si è tenuto nel pomeriggio di mercoledì 26 giugno nel Salone Monumentale di Palazzo Gotico, il primo appuntamento con “Cantiere Welfare – Area Minori e Famiglie”, un confronto per un dibattito aperto e mirato alla definizione delle linee di indirizzo per la costruzione partecipata del Piano di zona 2024 con istituzioni, operatori del sistema di welfare locale, associazioni ed enti.

minori e famiglie: esigenze al centro del tavolo

Piacenza si sta impegnando per diventare una città sempre più a misura di minori, delle loro esigenze di integrazione sociale e culturale e dei genitori che hanno bisogno di un aiuto per conciliare il lavoro con la cura dei propri figli.

“C’è bisogno di condivisione e di partecipazione su questi temi”, così la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi ha aperto la giornata di lavoro. E la risposta è stata infatti più che positiva visto che hanno partecipato 107 rappresentanti di diverse realtà piacentine. Tutti uniti per fare squadra con il metodo utilizzato da From Srl di Milano, partner strategico per la trasformazione urbana scelto dal Comune nella persona di Stefano Daelli che ha diviso l’intero gruppo in quattro tavoli di lavoro a seconda della aree da discutere. I temi da affrontare da qui alla fine dell’anno sono tanti e complessi, come ha spiegato Pier Paolo Triani, professore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza: “Si va dalla genitorialità all’integrazione, ma in generale c’è bisogno di creare contesti che aiutino a guardare avanti e che ci permettano di alimentare il senso della comunità educante per migliorare la qualità della vita sociale”.