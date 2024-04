Commercio, studio del Politecnico e strategie future: esperti a confronto

“Commercio in centro storico: opportunità e strategie” è il titolo dell’incontro in programma oggi, giovedì 4 aprile, alle 16.30 a Palazzo Farnese.

L’incontro, promosso e organizzato dal Comune di Piacenza in collaborazione con Camera di Commercio dell’Emilia, Cna, Confesercenti e Unione Commercianti, si svilupperà in tre momenti principali.

LA MAPPATURA DEL POLITECNICO

Durante il convegno verrà presentata la mappatura delle attività del centro storico di Piacenza, un’indagine affidata dal Comune al Politecnico per analizzare il tessuto commerciale in vista della pianificazione strategica. Dalle anticipazioni era emersa la presenza di circa 1.500 attività con una prevalenza del commercio al dettaglio.

Il commercio in centro storico A PIACENZA

Sarà la prima cittadina Katia Tarasconi, accompagnata dal vicepresidente della Camera di Commercio dell’Emilia Filippo Cella, a portare i saluti istituzionali.

Il docente del Politecnico di Milano Luca Tamini e l’assessore a Commercio e Marketing Territoriale Simone Fornasari approfondiranno tematiche inerenti alle trasformazioni sociali, economiche e urbanistiche connesse e aventi un impatto sul commercio in centro storico, in una complessiva analisi del contesto di riferimento.

Piacenza fa rete

Il dibattito proseguirà mettendo a confronto punti di vista ed esperienze in ambiti diversi. Sul tema “Piacenza fa rete: un Tavolo di lavoro per una visione d’insieme”, dialogheranno i direttori delle tre associazioni di categoria del settore – Enrica Gambazza per Cna, Gianluca Barbieri per Confcommercio e Fabrizio Samuelli per Confesercenti – con il presidente di Confedilizia Piacenza Antonino Coppolino, il presidente Fiaip Marco Gazzola e il presidente Fimaa Giuseppe Rivetti.

COMMERCIO, IL Confronto con gli altri territori

Sarà invece il confronto con gli altri territori, sulla scia delle sfide già affrontate e di quelle future, il focus che vedrà protagonisti l’assessore regionale al Commercio dell’Emilia Romagna Andrea Corsini, l’assessora alla Valorizzazione del centro storico e Commercio del Comune di Reggio Emilia Mariafrancesca Sidoli, il manager del Distretto urbano del Commercio di Brescia Giovanni Fontana e l’assessore al Commercio del Comune di Piacenza Simone Fornasari.

L’incontro vedrà infine come moderatrice Nicoletta Marenghi, giornalista di Telelibertà.