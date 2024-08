Lavori in centro, 220 posti auto da rimpiazzare: ipotesi riapertura di via Benedettine

Al vaglio dell’amministrazione comunale di Piacenza c’è un “piano parcheggi” per trovare nuove aree di sosta alternative a quelle che oggi sono toccate dai cantieri in piazza Cittadella e a barriera Milano. Una delle ipotesi sul tavolo della giunta Tarasconi è il posteggio di via Benedettine, terreno di proprietà dello Stato, che fino a qualche anno fa era destinato proprio a questo utilizzo, in modo gratuito, a beneficio dei residenti, delle attività commerciali e dei vicini istituti scolastici, salvo poi essere chiuso dal Demanio in quanto “il parcheggio rientra nell’ex caserma in fase di alienazione“.

Ora, invece, ci sarebbe la possibilità di riconsegnare l’area alla collettività: a confermalo è la sindaca Katia Tarasconi, interpellata da Telelibertà rispetto alla carenza di posteggi che rischia di accentuarsi in centro storico, tra piazza Cittadella e barriera Milano, dato che da una parte la ditta Gps ha iniziato l’allestimento del cantiere per la costruzione del parcheggio interrato e dall’altra il Comune sta realizzando il capolinea provvisorio dei bus extraurbani studenteschi che dovranno lasciare proprio piazza Cittadella per l’avvio dei lavori.

“Stiamo facendo un piano complessivo per trovare una soluzione ai posti auto che verranno a mancare, circa 70 in piazza Cittadella e 150 a barriera Milano – chiarisce la sindaca Tarasconi – ci sono varie ipotesi, tra cui il parcheggio di via Benedettine. Ci stiamo confrontando con l’esercito, il Demanio e la Soprintendenza. A breve comunicheremo le alternative temporanee che verranno garantite per la durata del cantiere davanti a palazzo Farnese”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: