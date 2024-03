Commercio in centro ai raggi X nell’analisi del Politecnico, un convegno a Piacenza

Un convegno dedicato al commercio in centro storico a Piacenza, tra opportunità e strategie è in programma giovedì 4 aprile alle 16.30 nella sala 7 di Palazzo Farnese. L’appuntamento è organizzato dal Comune di Piacenza in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Emilia, Cna, Confesercenti e Unione Commercianti.

L’OBIETTIVO DEL CONVEGNO DEDICATO AL COMMERCIO

“L’idea nasce dal tavolo di concertazione con Camera di Commercio dell’Emilia, Cna, Confesercenti e Unione Commercianti – ha spiegato l’assessore comunale al Commercio, Simone Fornasari – e l’intento è quello di mappare il tessuto del centro storico per avere dati oggettivi utili a definire strategie per garantire e promuovere attrattività della rete commerciale del centro storico dove è fondamentale fare squadra”. L’assessore ha anticipato che per il prossimo anno si sta valutando di mettere a bando nuove risorse sul commercio in centro storico. Nel frattempo la Regione Emilia Romagna ha pubblicato il bando da 10 milioni di euro per il rilancio del commercio nei centri storici.

L’ANALISI DEL POLITECNICO

Dopo i saluti istituzionali, ad aprire il convegno sarà la relazione del professor Luca Tamini del Politecnico di Milano. Il Comune ha affidato all’ateneo con il laboratorio Urb&Com un’analisi del centro storico con la mappatura degli spazi commerciali (giugno 2023) e relativa variazione dopo sei mesi (gennaio 2024). I risultati verranno illustrati durante il convegno. Un’anticipazione riguarda il numero totale di vetrine presenti in centro storico a Piacenza, ovvero 2.889 e 1.526 le attività divise in cinque macrotipologie.

La percezione generale è che molte attività siano bar e ristoranti, in realtà la categoria “somministrazione alimenti e bevande” rappresenta il 12%, un dato più basso rispetto ad altre città limitrofe. A farla da padrone è il commercio al dettaglio con una percentuale superiore al 33%, Le vetrine sfitte rappresentano il 21% del totale una situazione da monitorare ma migliore rispetto ad altre realtà, in base all’analisi dell’ateneo.

IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO SUL COMMERCIO

Dopo l’analisi dell’attività svolta dal Politecnico sono previste due tavole rotonde, la prima “Piacenza fa rete: un tavolo di lavoro per una visione di insieme” con la partecipazione di Gianluca Barbieri direttore di Confcommercio, Fabrizio Samuelli direttore di Confesercenti, Enrica Gambazza direttore di Cna, Antonino Coppolino, presidente di Confedilizia, Marzo Gazzola, presidente Fiaip e Giuseppe Rivetti, presidente Fimaa.

La seconda tavola rotonda sarà dedicata al confronto con altri territori e vedrà la partecipazione dell’assessore al Commercio della Regione Emilia Romagna, Andrea Corsini, Mariafrancesca Sidoli, assessora al Commercio del Comune di Reggio Emilia, Giovanni Fontana, manager del Distretto urbano del Commercio di Brescia e Simone Fornasari, assessore al Commercio del Comune di Piacenza.