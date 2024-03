Il bilancio spiegato alla città: “Debito pro capite tra i più bassi, ma pesa la morosità”

Il bilancio illustrato alla città è un documento che il Comune di Piacenza ha prodotto con lo scopo di spiegare – in modo semplice e diretto – la sintesi del bilancio di previsione 2024, che rappresenta il documento di riferimento per la gestione dell’ente per l’anno in corso. Nella mattinata di giovedì 28 marzo il report è stato ufficialmente presentato nella sala consiliare di Palazzo Mercanti.

I DATI PRINCIPALI DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Come spiegato dal vicesindaco, Marco Perini, il bilancio totale del Comune di Piacenza ammonta a 277 milioni di entrate: 30 di questi provengono da finanziamenti regionali o statali, mentre il resto è composto da risorse interne. Cinquanta i milioni di spese in lavori pubblici di natura straordinaria nel triennio 2024/2027, mentre 45 i progetti che saranno finanziati con quasi 63 milioni di fondi Pnrr”.

INDEBITAMENTO PRO CAPITE: PIACENZA COMUNE VIRTUOSO

Il dato più saliente è quello che riguarda l’indebitamento pro capite: nel Comune di Piacenza ammonta infatti a poco più di 66 euro (dato più basso in regione), quando la media dell’indebitamento per ogni singolo cittadino – a livello nazionale – è pari a circa 1.700 euro. “In questo senso – ha quindi aggiunto Perini – il nostro è un comune virtuoso. L’attuale situazione debitoria, va riconosciuto, non è figlia esclusivamente dell’amministrazione attuale, ma affonda le sue radici negli anni passati”.

RECUPERO DELLA MOROSITÀ DIFETTO PRINCIPALE

Passando invece alle “note dolenti”, Perini ha spiegato come “il problema vero sia quello legato al recupero della morosità, una vera spina nel fianco. Rispetto ai servizi a domanda individuale evidenziamo grossi problemi nel recupero della morosità relativa al mancato pagamento di rette e quote. È necessario che i cittadini ne siano consapevoli. Da parte nostra stiamo facendo grandi sforzi per sollecitare chi non ha adempiuto ai propri impegni”.

tempestivitÀ nei pagamenti

“Altro aspetto positivo – ha quindi aggiunto il direttore generale, Luca Canessa, è la grande attenzione rivola alle varie fasi della spesa. Molto bene l’indice di tempestività dei pagamenti: sono 21 i giorni di pagamento medio e in questo senso va sottolineata l’efficienza degli uffici comunali. Rispetto al ritardo medio, il Comune di Piacenza possiede un indice di tempestività dei pagamenti ben superiore alla media nazionale”.

riscossione tributi

Perini ha quindi spiegato che è stata “fortemente potenziata l’attività dell’ufficio riscossione tributi, per poter ottenere soldi di frutto di evasione o mancati pagamenti in tempi rapidi e senza lasciar trascorrere anni: aspetto fondamentale per un Comune”.

A questo proposito, stando ai dati contenuti nel report, la previsione relativa al recupero evasione per il biennio 2024/2026 ammonta a 14 milioni.

IL COMMENTO DELLA SINDACA KATIA TARASCONI

“Questo è un documento pensato appositamente per illustrare ai piacentini il bilancio in modo semplice, affinché chiunque possa capire ciò che avviene all’interno del Comune. Questo si inserisce in un’ottica di partecipazione, con l’obiettivo per coinvolgere ancora di più i cittadini nella vita della città”.

COS’È IL BILANCIO DI UN COMUNE

Il bilancio di un Comune è il documento principale di ogni ente. Contiene tutte le entrate e le uscite che il Comune prevede di sostenere nell’anno. Le previsioni delle entrate e delle uscite devono eguagliarsi, in modo da raggiungere il pareggio di bilancio che costituisce un obbligo di legge.

DOCUMENTO PRODOTTO DA TEAM TUTTO AL FEMMINILE

Il team che ha redatto il documento, sotto la supervisione dalla dirigente del settore programmazione economica Barbara Rampini, è composto da sole donne, tutte giovani professioniste recentemente assunte.

Il report completo consultabile sul sito del Comune di Piacenza