Semafori intelligenti in città, oltre duemila multe in undici mesi per passaggi con il rosso

Oltre duemila passaggi con il semaforo rosso a Piacenza nell’arco di undici mesi. Più di 180 al mese. Il dato, che già di per sé risulta notevole, riguarda solo alcuni impianti viabilistici della nostra città, cioè quelli dotati di “Photo Red”, il dispositivo video che segnala i transiti irregolari dei veicoli per emettere le conseguenti sanzioni. Il bilancio fornito dal Comune di Piacenza fotografa così il primo periodo di funzionamento del cosiddetto “vigile elettronico” noleggiato dall’ente pubblico fino al 30 giugno 2025, per un costo di circa 169mila euro comprensivo di progettazione, fornitura e installazione.

La sindaca Katia Tarasconi però non nasconde un velo di amarezza: “Circa duemila passaggi con il rosso non sono soddisfacenti, l’obiettivo è quello di ridurre l’incidentalità a Piacenza. Ci sono ancora casi di auto che sfrecciano, nonostante lo stop del semaforo, in pieno giorno. Così non va bene”.

LA MAPPA DEI SEMAFORI INTELLIGENTI

Per la precisione, dall’aprile 2023 alla fine di febbraio 2024 la polizia municipale ha convalidato 2.020 multe per i passaggi con il semaforo rosso, sotto gli “occhi digitali” collocati in largo Morandi, via Manfredi (tra via Ottolenghi e via don Minzoni), Roncaglia e viale Dante (all’intersezione con via Passerini). E presto – tra almeno un mese – il dispositivo oggi posizionato all’incrocio tra via Boselli, via Damiani e via Martiri della Resistenza sarà ricollocato su un altro semaforo, perché qui il Comune ha realizzato una rotatoria sperimentale: l’indicazione sulla probabile destinazione della telecamera “fuori uso” riguarda l’incrocio tra viale Malta e via Castello, all’altezza dell’ingresso/uscita dell’ex arsenale.

Il periodo con il maggiore numero di infrazioni riscontrato è stato quello di maggio 2023: un bilancio di 267 passaggi delle auto con il rosso. In undici mesi, comunque, il trend è rimasto bene o male costante. In caso di passaggio con il semaforo rosso, lo ricordiamo, la telecamera commina una sanzione che varia dai 167 ai 655 euro, con l’aggiunta della decurtazione di sei punti dalla patente (dodici punti per i neopatentati).

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: