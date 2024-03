Scuola, a “Nel mirino” su Telelibertà focus sui nuovi istituti comprensivi

Si parla di scuola a “Nel mirino”. Questa sera, venerdì 22 marzo, alle 21 la trasmissione di Telelibertà condotta da Nicoletta Bracchi con il giornalista Thomas Trenchi affronterà un tema che riguarda tante famiglie piacentine: la trasformazione dei plessi scolastici in istituti comprensivi a partire dal 2026/2027, che ha ricevuto il via libera unanime in consiglio comunale.

Con l’ausilio delle mappe sarà mostrata la trasformazione dei 19 plessi di scuola dell’infanzia, dei 16 di primaria e degli 8 di secondaria di primo grado in 8 istituti comprensivi che assorbiranno una popolazione, si stima, di circa novemila unità; il tutto tra almeno due anni, quando saranno ultimate e quindi operative le nuove scuole dell’ex Laboratorio Pontieri e dell’ex Manifattura Tabacchi, attualmente in costruzione.

Una rivoluzione copernicana di cui al tavolo dello Spazio Rotative discuteranno l’assessore alle politiche educative Mario Dadati, che ha realizzato il provvedimento partito con la precedente giunta, il pedagogista e direttore del Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti Daniele Novara, la preside della scuola media Calvino, Adriana Santoro, e Giovanni Zavattoni, segretario Flc Cgil di Piacenza.

Si cercherà di capire quali benefici porterà tale cambiamento alle famiglie e agli studenti, si valuteranno anche alcune criticità e si allargherà il discorso alla digitalizzazione e a tanti altri temi di attualità che riguardano la scuola.