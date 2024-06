La prof con la chitarra in pensione dopo 40 anni, Titta Fellegara: “La musica è gioia”

Emozioni, mazzi di fiori, grandi abbracci. Dopo 40 anni di insegnamento la professoressa Enrica Fellegara – per tutti Titta – ha salutato la scuola media Dante, una seconda casa per lei che in questi anni è riuscita ad entrare nei cuori di centinaia di studenti.

Colleghe e colleghi hanno organizzato una grande festa per la prof con la chitarra in mano per celebrare la sua carriera e il suo carisma inconfondibile. Sarebbe riduttivo descrivere la prof Titta solo come insegnante di musica. Per la Dante, per la comunità scolastica è stata ed è molto di più: ideatrice della festa di fine anno scolastico dove si è sempre esibita insieme ai suoi studenti, promotrice della settimana bianca, di viaggi all’estero e di iniziative culturali pensate appositamente per regalare esperienze e ricordi ai propri studenti.

“Un esempio”

“La professoressa Fellegara è un esempio per chiunque faccia questo importante mestiere – le parole di Alberto Mariani, dirigente scolastico della Dante-Carducci -. Un vero baluardo, un’insegnate che ha trasmesso grande amore e grande disponibilità verso colleghi e studenti”.

“Insegnare mi ha trasmesso una grande gioia, ha arricchito la mia vita – si racconta Titta Fellegara -. il mio obiettivo è sempre stato aiutare i ragazzi ad avvicinarsi alla musica, appassionarli e sostenerli nelle loro scelte”. E ora, come sarà questa nuova vita dopo la pensione? “Continuerò a lavorare e a studiare nell’ambito della musica e a coltivare i miei interessi. Sono felice anche perché avrò più tempo da dedicare al mondo del volontariato, cercando di aiutare chi ha bisogno”.

Come lascia il mondo della scuola? “Molto serenamente perché so che il lavoro portato avanti in tutti questi anni proseguirà con la stessa passione e abnegazione – la risposta di Fellegara -. Lascio questi ragazzi in mano a persone validissime. docenti meravigliosi e quindi passo il testimone con gioia”.