Gestire i problemi i problemi in classe, il percorso della Cattolica

Classi numerose, metodologie e strumenti di apprendimento che cambiano continuamente, oltre a situazioni personali molto difficili.

Questi sono solo alcuni dei motivi che spesso mettono in difficoltà i docenti nella gestione degli alunni all’interno delle scuole.

Per questo è stato organizzato un corso di formazione in presenza per gli insegnanti all’Auditorium Mazzocchi dell’Università Cattolica di Piacenza.

Il percorso prevederà anche due incontri a febbraio, in cui ci saranno laboratori a numero chiuso, uno per ogni ordine e grado di scuola con spazi di formazione, esercitazione, riflessione d’equipe e confronto di gruppo.

“Abbiamo deciso di fare questo percorso per aiutare il nostro personale, soprattutto quello di sostegno nel risolvere le difficoltà che spesso incontriamo nella gestione delle classi” queste le parole del provveditore di Parma e Piacenza Andrea Grossi.

Al primo incontro hanno conferito anche il professor Luigi D’Alonzo, Ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale dell’Università Cattolica e la dottoressa Giorgia Marchetti, referente provinciale inclusione scolastica.

IL SERVIZIO DI DANILO DI TRANI