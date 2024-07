Gazzola: torna il doposcuola diviso in tre giorni a settimana fino a maggio 2025

Anche quest’anno ii Comune di Gazzola propone l’attività di tre pomeriggi di doposcuola ad integrazione dei rientri scolastici.

il calendario

L’attività inizierà nel mese di ottobre 2024 e terminerà nel maggio 2025 nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e e venerdì.

I locali destinati all’attività verranno individuati presso il municipio e/o presso la scuola primaria. Il doposcuola prevede il servizio mensa, altrimenti i bambini dovranno essere forniti di pranzo al sacco.

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il primo settembre

attività

L’attività principale sarà quella dello svolgimento dei compiti assegnati, alla quale verranno affiancate attività ludiche da svilupparsi attraverso giochi sportivi e collaborativi.

Tariffe

Per usufruire del doposcuola è prevista una tariffa a carico dell’utenza, che non copre l’intero costo del servizio, parte del quale è sostenuto da risorse del bilancio comunale.

E’ prevista la possibilità di un rimborso per malattia documentata, superiore al mese, con certificato medico. L’iscrizione al servizio dovrà essere effettuata entro il primo settembre 2024 e comprende la stipula di una polizza infortuni a tutela dei partecipanti, sottoposta a franchigia.

servizi

“Questo è uno dei settori dei quali credo che l’Amministrazione comunale di Gazzola possa ritenersi maggiormente fiera”: è il commento del consigliere comunale Guido Dotti rispetto ai servizi proposti per le nuove generazioni, dal centro giovani al doposcuola.

“Poco più di due anni fa – continua Dotti – terminavamo il nostro mandato con un servizio di doposcuola in due pomeriggi settimanali molto apprezzato dai genitori. Nel corso di questo nuovo mandato abbiamo creato dal nulla un servizio di aggregazione giovanile “a tutto gaz” in un momento particolarmente delicato per gli adolescenti come quello del post emergenza covid, ed abbiamo ampliato il servizio di doposcuola a tre pomeriggi, completando così tutta la settimana in alternanza con il tempo pieno scolastico e quindi l’aiuto ai genitori nel coniugare la gestione di figli e lavoro”.

«Oggi – continua Dotti – facciamo alcuni ulteriori passi avanti. I due servizi, infatti, verranno ulteriormente potenziati con attività extra di esperti in tutti i pomeriggi del doposcuola ed in alcune serate di “a tutto gaz” e la presenza di un educatore professionale non solo al centro giovani ma anche in tutti i pomeriggi del doposcuola. Grazie ad una collaborazione tra “Fondazione la Ricerca” e “Polisportiva VII Castelli”, con la regia del Comune di Gazzola, possiamo infatti rendere il servizio strutturale con un impegno all’insegna della continuità dei soggetti che vi operano».

«Si tratta di un tassello importante, poiché – conclude Dotti – i due servizi sono uno la continuazione del precedente e sostenere questa continuità è un aspetto fondamentale nel segno della coesione sociale».

Il servizio di dopo-scuola è attivo fino alle 16.30 per tutti i bambini frequentanti la scuola primaria di Gazzola, nei pomeriggi di lunedì, mercoledì, venerdì da ottobre a maggio, previa iscrizione. Il centro di aggregazione giovanile è aperto tutti i venerdì dalle 19 alle 22 per i giovani con età compresa tra i 12 ed i 18 anni senza necessità di iscriversi (salvo per i ragazzi non residenti).