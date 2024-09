Castel San Giovanni: per i 108 remigini la scuola è iniziata a ritmo di musica

Per i 108 remigini di Castel San Giovanni il primo giorno di scuola è iniziato “in musica”. Ad attenderli all’ingresso nell’atrio della Tina Pesaro i neo scolari hanno ricevuto il saluto della preside Maria Cristina Dragoni, della sindaca Valentina Stragliati e dell’assessora Wendalina Cesario. Prima però di entrare in classe c’è stato il tempo di sfilare lungo la rampa di accesso della scuola, per poi accedere al grande atrio della scuola elementare di via Nazario Sauro, sulle note di un mini concerto suonato per i nuovi alunni dalle insegnanti. Ad accompagnare i remigini una folla di mamme, papà, nonne emozionati quanto i piccoli. Il Comprensivo di Castello e Sarmato conta circa 1.600 bambini, dalla scuola materna fino alle scuole medie. Se si aggiungono i circa 1.200 studenti del Polo Volta e i 130 circa del distaccamento del Marcora, vuol dire un esercito di circa 3.000 persone che da oggi i ha ricominciato a muoversi attorno ai plessi scolastici tra Castello, Sarmato e Polo Volta di Borgonovo.