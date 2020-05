Siteco in crisi, nove operai piacentini: “Senza stipendio da tre mesi”

Investe anche lavoratori piacentini la crisi di Siteco, società del gruppo Sicrea di Modena (Consorzio Integra). Nove operai impegnati per conto di Siteco su cantieri Iren denunciano di essere senza stipendio. “Da tre mesi lavoriamo senza stipendio. Abbiamo mogli, figli che ci aspettano a casa. Cosa dobbiamo raccontargli?”. Di recente l’assemblea dei soci di Sicrea group ha dichiarato la messa in liquidazione, dopo aver evidenziato una perdita di 21 milioni e 700mila euro e i lavoratori rischiano di finire schiacciati sotto il peso di questo enorme macigno. “Lavoriamo in Val Tidone per Siteco, che prende in appalto lavori per Iren. Da febbraio siamo senza stipendio. Sappiamo che Iren paga. Eppure a noi i soldi non arrivano, perché?”. Marco Efori, Cgil, annuncia: “Sta partendo la messa in mora, e cioè la richiesta formale di pagamento dello stipendio”.

