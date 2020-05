Siteco promette: “Paghiamo gli stipendi ai lavoratori”

Rientra, almeno per il momento, la protesta dei nove dipendenti della ditta Siteco di Modena che nei giorni scorsi si erano detti intenzionati a bloccare l’ingresso nel magazzino di Pianello se i loro stipendi arretrati non fossero stati pagati. “Siamo stati contattati dai responsabili – dice uno degli operai – e ci hanno dato rassicurazioni sul fatto che saremo pagati sia per gli arretrati sia anche per il mese di aprile. Per il momento quindi – aggiunge l’operaio – non faremo sciopero”.

