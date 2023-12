Addio a Ferdinando Zucconi, presidente emerito della Corte suprema di Cassazione

Si è spento nella sua casa di Pianello il giudice Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, 96enne presidente emerito della Corte Suprema di Cassazione di cui in passato era stato procuratore generale (dal 26 maggio 1985 al 3 novembre del 1998) e in seguito, fino al 24 giugno 1999, primo presidente. In Val Tidone Zucconi era arrivato circa cinque anni fa, dopo il terremoto che nel 2016 aveva sconvolto le Marche.

Lui, che era originario di Camerino dove era nato il 23 giugno del 1927, in seguito a quel sisma aveva perso la casa. Di lì la decisone di trasferirsi a Pianello per stare vicino alla figlia, la giornalista Giovanna Zucconi, e al genero giornalista e scrittore Michele Serra (entrambi da anni risiedono ad Alta Val Tidone). L’alto magistrato riposerà a Camerino, nelle Marche.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ