Muore precipitando da un balcone nella piazza di Pianello, indagano i carabinieri

Un uomo di circa 75 anni è morto dopo essere precipitato al suolo da un balcone. La tragedia si è consumata nella tarda serata di martedì, 28 agosto, attorno alle 23 in piazza Umberto I a Pianello. Sulle cause all’origine della caduta sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Bobbio subito intervenuti sul posto assieme ai soccorritori del 118.