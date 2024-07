Incendio e feriti: simulazione di emergenza al Campo scuola degli alpini

Si è conclusa in località Chiarone di Pianello la terza edizione del Campo scuola organizzato dalla Sezione alpini di Piacenza per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 15 anni. I partecipanti sono stati 57, tra loro 18 ragazze. Oltre 100 i volontari impegnati.

CAMPO SCUOLA ALPINI: SIMULATO UN INCENDIO

Scoppia un incendio e tre persone risultano in difficoltà: a domare le fiamme e a soccorrere i feriti sono i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al terzo Campo scuola della Sezione alpini di Piacenza. È stata una simulazione di emergenza molto realistica quella andata in scena a Chiarone di Pianello nella giornata conclusiva dell’iniziativa organizzata dalle Penne nere. All’esercitazione hanno partecipato anche i volontari del Coordinamento provinciale di Protezione civile e la Croce Rossa. I 57 partecipanti hanno messo in pratica le nozioni acquisite durante il Campo scuola che gli ideatori auspicano possa restare “tra i ricordi belli della loro gioventù”.

LE ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE IL CAMPO SCUOLA ALPINI

Sette giorni intensi, ricchi di incontri con esperti e attività: dal primo soccorso all’antincendio, dall’arrampicata all’orientamento, dall’uso del defibrillatore a quello dei droni. L’obiettivo è socializzare, infondere il senso del dovere e del rispetto delle regole di convivenza civile. Nei volti degli organizzatori si legge la fatica compensata da una grande soddisfazione.

LA SODDISFAZIONE DEGLI ORGANIZZATORI

Ad esprimerla è il presidente Gian Luca Gazzola: “A me ha colpito molto il fatto che dopo breve tempo sono stati loro stessi a mettersi a disposizione del campo. Ne usciranno sicuramente arricchiti, così come lo siamo noi”. “L’entusiasmo con il quale siamo partiti è cresciuto. L’aspetto più bello è lo spirito che si crea in questo tipo di esperienze” ha spiegato il vicepresidente sezionale Antonio Mantova. Tra i capisquadra anche Gianluca Schiavi del gruppo alpini di Piacenza. “Siamo contenti anche se portano con sè una sola delle cose imparate a questo campo. L’aspetto più difficile far capire che le cose che vengono chieste hanno sempre un senso”.

Ad assistere all’esercitazione anche il sindaco Mauro Lodigiani: “L’associazione alpini ci dà tanto tutti i giorni dell’anno e Pianello è orgogliosa di avere questo Campo scuola”.

I COMMENTI DEI RAGAZZI: “IL TELEFONINO NON CI MANCA”

Alcuni iscritti hanno partecipato a tutte le edizioni, per altri era la prima volta, hanno tra gli 11 e i 15 anni e la soddisfazione è visibile e autentica. “È stata un’emozione unica, la cosa più bella è stare insieme” dicono alcune delle 18 ragazze iscritte. Tra i maschi qualcuno parla di un’ottima “lezione di vita” perché ha imparato a sentirsi più sicuro e a interagire meglio con le altre persone. Le difficoltà? Per qualcuno alzarsi presto, per altri camminare sotto al sole oppure fare sempre tutto insieme. L’assenza del cellulare? “Non abbiamo sentito la mancanza perché quando hai le persone con cui parlare non hai bisogno del telefono” dicono.

FONDAZIONE ANTONIO E GIANNINA GRILLO

Ad ospitare l’iniziativa è stata la Fondazione Antonio e Giannina Grillo che ogni anno accoglie circa mille ragazzi, dagli scout alle parrocchie, dalle associazioni agli studenti. Il presidente onorario Salvatore Grillo, per oltre 50 anni direttore del Centro universitario per il diritto allo studio in Bocconi, si è rivolto direttamente ai giovani: “Spero che il vostro cuore possa riempirsi della generosità gratuita, dell’attenzione al prossimo e della gioia che contraddistingue gli alpini”. A confermare le sue parole la presenza di oltre cento volontari che hanno garantito il buon esito della settimana.

LA CHIUSURA DEL CAMPO SCUOLA

Dopo la messa, celebrata dal cappellano don Stefano Garilli, i ragazzi hanno marciato per schierarsi e cantare l’inno nazionale osservando la cerimonia dell’ammainabandiera che ha concluso le attività. Un ottimo pranzo a base di pisarei, batarò con salume e torte ha segnato l’arrivederci al prossimo anno. Il quarto Campo scuola ci sarà e non si esclude che possa restare a Chiarone di Pianello dove, nel frattempo, un albero verrà intitolato agli alpini.

LE FOTO DI MASSIMO BERSANI