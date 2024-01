Pianello, come trasformare i sogni in realtà: al via “Week end creativi, idee al lavoro”

Prende il via venerdì 2 febbraio a Pianello il primo di tre “week end creativi” durante i quali formatori professionali si metteranno a disposizione di chiunque abbia un sogno, un progetto culturale, un’idea e voglia tradurla in una realtà fattiva. A tirare le fila dei tre “week end” saranno progettisti culturali professionisti di Creative keys che insieme all’impresa sociale Séfiora e al comune stanno lavorando per la messa a terra del milione e 600mila euro concesso dal Ministero della cultura a Pianello (fondi europei Pnrr) per valorizzarne e implementarne le peculiarità storico culturali. Per iscriversi in via gratuita pianellovaltidone-pnrr.eu I corsi di formazione saranno in presenza dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina.