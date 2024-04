Pianello, incendio in appartamento: muore un’anziana di 81 anni

Una donna di 81 anni è morta a causa di un incendio divampato nella tarda mattinata di lunedì 8 aprile all’interno della sua abitazione a Pianello.

Il rogo è divampato all’interno di un appartamento in una palazzina a tre piani in largo Dal Verme, nei pressi della centralissima piazza Umberto I. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco di Castel San Giovanni, è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa e l’auto infermieristica dell’ospedale di Castello. I soccorritori, una volta entrati nell’abitazione, hanno trovato la donna priva di vita in camera da letto: ancora da chiarire le cause della morte. Per lei non c’è stato niente da fare. A ricostruire l’accaduto i carabinieri di Pianello.