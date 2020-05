Tamponi in auto: “Tremila test effettuati, lista d’attesa azzerata”

Oltre duecento esami al giorno, eseguiti nell’arco di due minuti al massimo per ogni paziente. Dal 20 aprile ad oggi, il servizio dei tamponi in auto (detto drive through) ha permesso di controllare circa tremila cittadini positivi al Coronavirus. “La lista d’attesa si è praticamente azzerata – conferma la responsabile operativa Donatella Fava – e forse i tamponi in auto potrebbero essere sospesi già dalla prossima settimana, in quanto non più necessari per la gestione dell’emergenza Covid”. L’attività di drive through, allestita dall’Asl di Piacenza nel piazzale dell’ente fiera a Le Mose, si è dimostrata efficace.

COME FUNZIONA – Sono gli operatori dell’Azienda sanitaria locale a contattare direttamente le persone – in attesa di doppio tampone negativo – che devono presentarsi con la propria auto. Senza scendere dal mezzo, i pazienti vengono affiancati da un infermiere per effettuare il test. La modalità di prenotazione del tampone rimane la stessa: chi ha ottenuto dal proprio medico il certificato di guarigione clinica deve chiamare il numero 800.651.941.