Tragedia a Caorso: perde il controllo del camioncino e muore dopo lo schianto contro un’abitazione

Tragedia questa mattina, intorno alle 8, a Caorso, di fronte alla Rocca del paese. Un camioncino, per cause da accertare, si è schiantato contro il muro di un’abitazione situata in via Togliatti dopo saltato un guardrail e un piccolo argine; in seguito all’impatto, il conducente del mezzo ha perso la vita. Inutili i tentativi di rianimazione prestati sul posto dagli operatori di soccorso giunti sul luogo dell’incidente anche a bordo dell’elicottero del 118 di Parma. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti di rito, non è escluso che alla base del sinistro possa esserci un malore del conducente. Intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo.

