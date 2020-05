Rampa del Pubblico Passeggio, partiti i lavori di rifacimento

E’ iniziato questa mattina, 11 maggio, con l’allestimento del cantiere, l’intervento di rifacimento della rampa d’accesso al Pubblico Passeggio dal parcheggio di via IV Novembre, che sarà realizzata da una ATI che si è aggiudicata l’appalto comunale. L’intervento, del valore di circa 25mila euro, durerà, tempo permettendo, circa un mese, tempo per il quale il passaggio sarà completamente chiuso.

“E’ un intervento che avevamo programmato da realizzare tra i primi dopo lo stop invernale dei lavori – commenta l’assessore ai lavori pubblici Marco Tassi – anche in ragione della sua urgenza, stante le cattive condizioni in cui versava la rampa da diverso tempo. Purtroppo il blocco dei cantieri imposto dall’emergenza sanitaria ha costretto a rinviare anche questi lavori, che partono oggi e che nel giro di un mese permetteranno di restituire ai cittadini la rampa utilizzata per raggiungere il Pubblico Passeggio con carrozzelle, biciclette e passeggini. Il progetto di completo rifacimento permetterà di risolvere i problemi di sicurezza e di decoro del manufatto”.

Nello specifico, l’intervento prevede il rifacimento della rampa con un manufatto di dimensioni simili, da realizzarsi con struttura in ferro, pavimentazione in legno e parapetti sempre in ferro verniciato della stessa tinta, in copia a quelli presenti.