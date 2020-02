Al via a marzo i lavori di rifacimento della rampa del Pubblico Passeggio

Inizieranno nei primi giorni di marzo i lavori di rifacimento della rampa di accesso al Pubblico Passeggio dal parcheggio di via IV Novembre a Piacenza. L’intervento, del valore di 25mila euro, sarà realizzato da una associazione temporanea di imprese che si è aggiudicata l’appalto comunale, e durerà circa un mese.

“E’ un intervento atteso da tempo – commenta l’assessore ai lavori pubblici Marco Tassi – e che abbiamo preventivato all’interno del più ampio piano di riqualificazione e adeguamento di edifici comunali, fabbricati scolastici e impianti sportivi che l’amministrazione comunale ha programmato e finanziato già dallo scorso anno. La rampa è utilizzata dai cittadini per raggiungere il Pubblico Passeggio con carrozzelle, biciclette e passeggini e risultava da tempo in cattive condizioni, tali da necessitare un intervento di completo rifacimento che risolverà i problemi di sicurezza e decoro attuali del manufatto”.

Nello specifico, l’intervento prevede il rifacimento della rampa con un manufatto di dimensioni simili, da realizzarsi con struttura in ferro, pavimentazione in legno e parapetti sempre in ferro verniciato della stessa tinta, in copia a quelli presenti.