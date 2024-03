Facsal, cantiere per asfalti vandalizzato: macchine operatrici danneggiate

Transenne lanciate contro i mezzi d’opera e strumentazione strappata via: così ignoti vandali hanno preso di mira nei giorni scorsi alcune macchine operatrici destinate ai lavori di asfaltatura dei Pubblico Passeggio. “Un danno da almeno 14mila euro” come spiegano i titolari dell’azienda Asfalti Basuino di Fidenza. “Non sappiamo chi possa essere stato”.

VANDALI IN AZIONE SUL FACSAL VENERD Ì SCORSO

Secondo quanto ricostruito, i vandali sarebbero entrati in azione nella serata di venerdì scorso, quando i mezzi da cantiere utilizzati per l’asfaltatura del Facsal erano stati parcheggiati e recintati con delle transenne, proprio per evitare che qualcuno si avvicinasse ai mezzi d’opera. Tutto era pronto per la ripresa dei lavori, prevista per la mattinata di lunedì. E invece gli operatori si sono trovati sotto gli occhi una brutta sorpresa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Piacenza che hanno avviato le indagini per capire, attraverso la verifica di eventuali telecamere nella zona, chi possa aver compiuto il raid.