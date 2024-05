I piccoli ciclisti si sfidano sul Facsal: tutti in giallo per l’arrivo del Tour de France

Il Pubblico Passeggio quest’anno sarà la pista dei piccoli ciclisti che si cimenteranno nella gara Giovanissimi “Primi Sprint” secondo trofeo Panathlon, organizzato dal Gruppo Sportivo Luigi Maserati e dal Panathlon La Primogenita di Piacenza.

L’appuntamento è per domenica mattina, quando circa cinquanta baby corridori delle categorie Giovanissimi maschi e femmine correranno sul Facsal per contendersi i trofei, quest’anno rigorosamente tutti in giallo per l’ormai imminente arrivo del Tour de France.

Il programma

“Sarà una corsa all’insegna del divertimento e della passione che questi bambini hanno per uno sport bellissimo, il ciclismo” ha detto Giulio Maserati del GS Maserati. Le gare inizieranno alle ore 9.30, premiazioni previste per le 11.30