Il Tour de France a Piacenza, Bronzini: “E’ un grande orgoglio”

Il suo Tour, le sfide con Marianne Vos, il lavoro attuale da direttore nella squadra di un’altra campionessa come Silvia Zanardi. Giorgia Bronzini a 360 gradi su Telelibertà: l’ex ciclista piacentina è stata ospite della seconda puntata di “Aspettando il Tour”, format che ci accompagnerà verso la tappa piacentina della Grande Boucle del 1° luglio. I conduttori Nicoletta Marenghi e Claudio Barbieri si sono trovati a tu per tu con la più grande ciclista della nostra storia, emozionatissima per la trepida attesa del Tour in città.

GIORGIA BRONZINI E IL TOUR DE FRANCE

“Non me lo aspettavo, ho accolto la notizia con piacere – ha detto Giorgia – per noi deve essere un orgoglio e spero che i piacentini lo accolgano come si deve. Io ho corso una tappa e sfilato agli Champs Élysées, la Tour Eiffel vista dal vivo spaccava…Il Tour è incredibile, una carovana lunghissima con tanti corridori per i quali mi aspetto una città in festa, bambini e appassionati che applaudiranno questi grandi uomini. Si sottostima ancora troppo questo sport che ha dei veri eroi, io li chiamo così perché devono fare sacrifici enormi per arrivare a livelli mondiali”.

La sua speranza è avere in futuro anche la competizione femminile, “io spero proprio che magari tra qualche anno lo potremo avere anche in Italia”. Inevitabile fare con lei un tuffo nel passato: “Io avevo scelto la specialità della strada perché mi sentivo più utile per la squadra, partecipare alle Olimpiadi è stato un traguardo incredibile. Il primo mondiale è arrivato all’improvviso, il secondo è stato ancora più difficile perché mi dovevo confermare e non credevo di saper replicare, dalla mia generazione si è creata una vera squadra che ha dato davvero tanto al ciclismo femminile. Il mio dualismo con Vos? È stata una rivalità sana che ho cercato di affrontare con la testa. Ritornare a gareggiare? No, ho scelto di smettere senza forzature e trovato un’altra mansione nel ciclismo”.

GIORGIA BRONZINI DS DELLA HUMAN POWERED HEALT

Attualmente Giorgia è ds della Human Powered Health e ci è arrivata dopo un percorso complicato: “Nei primi anni post-gare ho fatto fatica, il periodo in Trek mi è servito molto per fare scuola. Ora in squadra ho Silvia Zanardi, veniamo da una stagione difficile e sta facendo la gavetta, ma sono sicura che presto sarà protagonista”.

Dove vedrà il Tour a Piacenza Giorgia Bronzini? “Spero di essere a casa quel giorno per poter andare in centro, magari infiltrata tra le maglie gialle – risponde ridendo – altrimenti in televisione, comunque lo guarderò sicuramente”.

UN MOMENTO DI COMMOZIONE DURANTE LA TRASMISSIONE

Un momento molto emozionante per la trasmissione è stato l’intervista a sorpresa a Guglielmo Spingardi, primo allenatore di Giorgia Bronzini che conserva nella sua abitazione foto, maglie e medaglie. Le sue dichiarazioni hanno strappato qualche lacrima alla campionessa.

TUTTE LE PUNTATE SONO DISPONIBILI ON-DEMAND SU TELELIBERTA.TV