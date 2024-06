Il Tour de France tinge di giallo la stazione di Piacenza: è il treno della Grand Bouclè

Un treno giallo quello che ha accolto i pendolari alla stazione di Piacenza. Richiama la grande attesa per il Tour de France.

La città sarà infatti protagonista della tappa della Grand Bouclé prevista per il primo luglio nel centro cittadino, e per l’occasione, Piacenza si è tinta di giallo. L’ultimo a richiamare questa attesa è stato il treno che venerdì 7 giugno, ha sorpreso i cittadini che stavano aspettando il mezzo lungo la banchina della stazione. Un’occasione per riuscire a portare sulle rotaie del territorio circostante, l’orgoglio piacentino, ma anche un monito che richiama il conto alla rovescia per il grande appuntamento di luglio.