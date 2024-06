L’ex campionessa Giorgia Bronzini ospite di Aspettando il Tour su Telelibertà

Il Tour de France ci farà conoscere dal vivo grandi campioni del ciclismo di oggi, ma anche Piacenza ha le sue stelle di un passato che ancora oggi è scintillante. Una di loro è Giorgia Bronzini, vincitrice di due ori mondiali su strada e di uno su pista, di innumerevoli gare e in seguito punto fermo della Trek Segafredo in veste di allenatore.

ospite speciale in vista del grande evento

Sarà proprio lei l’ospite della seconda puntata di “Aspettando il Tour”, nuovo format di Telelibertà che ci accompagnerà verso il grande evento del 1° luglio. L’appuntamento è per martedì sera dalle ore 20.05, allo Spazio Rotative i conduttori Nicoletta Marenghi e Claudio Barbieri avranno appunto in studio l’ex campionessa piacentina che parlerà del suo passato, della sua attuale carriera da ds nel mondo del ciclismo e del Tour femminile.

i retroscena di una carriera stellare

Tutti i piacentini appassionati di questo sport conoscono l’ex atleta classe 1983, velocista che è stata al top nella velocità tra il 2002 e il 2018, vincendo il mondiale in linea Elite nel 2010 e nel 2012, anni in cui se la doveva vedere contro una fuoriclasse come Marianne Vos. Scopriremo qualcosa di più delle “battaglie” di quegli anni, delle emozioni provate all’epoca quando aveva partecipato al Tour femminile e del suo attuale incarico come dirigente della Human Powered Health. Tutte le puntate di “Aspettando il Tour” si potranno vedere, oltre che su Telelibertà sul canale 5076, anche in streaming e on demand sul sito www.liberta.it.