Tre cantieri al Colombini, la protesta: “Aria irrespirabile e polvere”

A scuola con tre cantieri. È questa la situazione – invivibile – che si trova ad affrontare il liceo Colombini a causa degli interventi di adeguamento e miglioramento sismico in atto. Lavori, questi, che nelle scorse settimane hanno reso non poco difficile la vita a studenti e insegnanti impegnati a far lezione. È proprio da alcuni di loro che arriva la protesta: i docenti parlano di “atmosfera irrespirabile acuita anche dal caldo e dalla polvere”.

“Prima di Pasqua c’era polvere dappertutto – spiegano – abbiamo chiesto che venissero usati dei nebulizzatori, ma non c’è stato niente da fare. Praticamente non si respirava, anzi si respira polvere. Il fatto è che non si può lavorare e fare lezione con un cantiere di fianco”.

Figurarsi con tre, dato che ora sono partiti anche i lavori alla palestra che si aggiungono ai due cantieri operanti sul plesso centrale. Più di un insegnante è convinto che “qui, in sede, non bisognava rimanere perché non si può convivere con un cantiere di questo tipo e senza palestra: il che obbliga i ragazzi a continui traslochi per le ore di educazione fisica”.