Risse in centro a Piacenza, minore straniero viola il Daspo Willy: denunciato

Presente sul Pubblico passeggio di Piacenza, nonostante il divieto imposto dal Daspo Willy. Così ieri pomeriggio, 3 maggio, un minorenne straniero è stato individuato dalla squadra mobile e denunciato all’autorità giudiziaria. Il ragazzo rientra infatti tra gli oltre 40 giovani coinvolti nell’operazione “Street bullying” per atti di bullismo, aggressioni e piccoli episodi di spaccio: la questura di Piacenza aveva emesso i Daspo nei loro confronti per tenerli lontani dalle zone più frequentate della città, tra cui appunto il Facsal.

Nello specifico, il minorenne straniero rintracciato sul Pubblico passeggio – che risultava già denunciato per rissa – rischia un’ulteriore condanna fino a tre anni di reclusione e una multa fino a 24mila euro per non aver rispettato il divieto di accesso all’area urbana. Inoltre, il questore potrà valutare un aggravio della misura di prevenzione.