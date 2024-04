Polizia: “In calo reati contro la persona, crescono quelli contro il patrimonio”

Fondata nel 1852, la Polizia di Stato compie oggi 172 anni, e a Piacenza ha festeggiato nella sala degli Arazzi del collegio Alberoni alla presenza delle autorità, dei famigliari degli agenti e di alcune classi scolastiche. L’anniversario di fondazione è un tradizionale appuntamento per fare bilanci, per analizzare il lavoro svolto e le nuove sfide: ma è anche il giorno per ringraziare tutte le donne e gli uomini che ogni giorno garantiscono sicurezza ai cittadini, e nel quale vengono premiati i poliziotti che si sono distinti per coraggio e abnegazione e si ricorda chi ha dato la vita in difesa dei valori di giustizia e legalità.

“Un giorno importante, così come lo sono tutte le altre giornate dell’anno” ha sottolineato il questore di Piacenza Ivo Morelli.

#ESSERCI SEMPRE

“Il nostro motto, anche quest’anno è “#Essercisempre”. Il popolare hashtag della Polizia di Stato, ben identifica lo scopo dell’odierna cerimonia: Esserci sempre per prevenire e reprimere le violazioni delle norme democratiche condivise, soccorrere i cittadini nel momento del bisogno, garantire il diritto, nel rispetto delle previsioni normative, alla libera manifestazione del pensiero nelle pubbliche riunioni”.

L’INTERVENTO DEL CAPO DELLA POLIZIA

“In una democrazia che vogliamo avanzata, ereditata dai nostri padri, sicurezza e libertà non possono essere semplici parole depositate nei libri di scuola – è il messaggio del capo della Polizia Vittorio Pisani -. La sfida è quella di dare a questi termini ogni giorno un nuovo contenuto dettato dalle esigenze dei tempi”.

IL BILANCIO DELLA QUESTURA

Un calo dei reati contro la persona (-14%), ma un aumento dei reati contro il patrimonio (+17%), di cui i furti e rapine in abitazioni sono cresciuti del 56%. E’ l’estrema sintesi del bilancio stilato dalla Questura di Piacenza in occasione del 172esimo anniversario di fondazione.

Nell’arco dell’anno sono stati impiegati oltre 4mila equipaggi, 20mila veicoli controllati, 55mila persone controllate, 30mila risposte al 113; attività che hanno portato conseguentemente a dover deferire all’Autorità Giudiziaria 432 persone.

“A questi importanti numeri però non corrisponde talvolta una accresciuta percezione della sicurezza da parte del cittadino” è il rammarico del questore Morelli.

L’APPELLO DEL QUESTORE APPELLO AI GIOVANI

“Non possiamo sottovalutare la problematica connessa al disagio giovanile – ha proseguito Morelli -. Anche in questa provincia sono aumentati gli illeciti commessi da minori anche in forma aggregata ma non strutturata (ad oggi non possiamo parlare di baby gang). Vi è un incremento dei tipici reati spia del disagio giovanile: furti, rapine, risse. E quando si parla di minori autori di reati è d’obbligo porsi il problema del loro recupero sociale che impone un’azione sinergica e multidisciplinare di una rete di professionisti. Voglio, anzi vorrei, che i giovani che sono il nostro futuro sappiano che non sono soli e che la Polizia di Stato è pronta a dare loro una mano: ricordatevi che siete responsabili dei vostri amici e compagni che manifestano il proprio disagio con atti di aggressività e che potete aiutarci ad aiutarli.

VIOLENZA DI GENERE

Altro tema importante è quello della violenza di genere, nel quale la polizia è impegnata assieme alle altre forze di polizia. “Non ci stancheremo mai di stare vicino a chi subisce violenze fisiche, psicologiche o ricatti economici” ha spiegato Morelli nel suo discorso, lanciando un appello alle donne vittime di soprusi o di violenza: “In questa realtà esiste una rete efficace di relazioni tra Prefettura, Forze dell’Ordine, Magistratura e Associazioni. Alle tante donne che hanno ancora timore di confidarsi, di parlare, di esternare la loro sofferenza dico di fidarsi perché non le lasceremo sole”.

COSA C’è DIETRI AI NUMERI

“Dietro ai numeri e ai dati che possono sembrare sterili – ha sottolineato il questore nel suo discorso – c’è l’impegno e il sacrificio delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

LA CONSEGNA DEGLI ENCOMI E DELLE LODI

Al termine della cerimonia sono stati consegnati gli encomi agli agenti che nel corso dell’anno si sono distinti in particolari operazioni sul territorio.

FESTA DELLA POLIZIA 2024 – ELENCO PREMIATI