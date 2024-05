Croce rossa compie 160 anni, tutto pronto per la festa sul Pubblico Passeggio

La Croce Rossa Italiana compie 160 anni e sabato 11 maggio la sezione piacentina si unirà alle alle celebrazioni mondiali. “Un’occasione unica per riflettere sull’importanza e l’impatto duraturo di un’organizzazione umanitaria che ha continuato a servire la comunità con dedizione e servizio volontario” si legge nel comunicato.

I festeggiamenti si terranno sul Pubblico Passeggio di Piacenza a partire dalle 9 con tante iniziative pensate per coinvolgere e ispirare i piacentini. Presente anche la Banda Ponchielli, e alle 10.45 ci sarà il raduno delle autorità locali per testimoniare l’importanza di questa celebrazione per la città di Piacenza e per tutta la provincia.

L’AGENDA DELLA GIORNATA

L’agenda della giornata sarà ricca di attività coinvolgenti, tra cui l’esibizione dei talentuosi bambini della Scuola di danza “Step by Step”, un emozionante flash mob e una simulazione di soccorso eseguita dagli alunni del Romagnosi/Casali e Respighi, recentemente qualificatisi per le finali nazionali.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:30, ci sarà anche l’evento “BIMBIMBICI”, una biciclettata per le vie del centro in collaborazione con FIAB, che offrirà un’opportunità divertente e salutare per esplorare la bellezza della città.

In aggiunta alle festività, è stata anche allestita una vetrina speciale in Piazza Cavalli, che presenta pezzi storici della CRI di Piacenza, offrendo ai visitatori uno sguardo affascinante sulla lunga e illustre storia dell’associazione.

ESPOSTA LA BANDIERA

Per commemorare questo anniversario significativo, la bandiera della Croce Rossa Italiana sarà esposta in tutti i comuni ove presente una sede della CRI, simboleggiando l’impegno continuo dell’associazione nel servire e proteggere le comunità in tutto il Paese.

PALAZZO FARNESE ILLUMINATO

Infine, per illuminare l’importanza di questo giorno, il Palazzo Farnese sarà illuminato virtualmente di rosso, un gesto simbolico che rappresenta la solidarietà e l’impegno della città di Piacenza nei confronti della Croce Rossa Italiana e della sua nobile missione.

Il Comune di Piacenza ha diffuso sui propri canali social e sul sito web dell’ente l’immagine virtuale di Palazzo Farnese illuminato di rosso, colore simbolo dell’impegno che da sempre vede il Movimento al fianco delle persone più vulnerabili.