Da fine marzo i militari di “Strade sicure” in servizio anche sul Facsal di Piacenza

In arrivo i militari sul Facsal. A breve, probabilmente a partire dall’ultimo fine settimana di marzo, i soldati – oggi schierati davanti alla stazione di Piacenza – inizieranno a pattugliare anche il Pubblico passeggio. A confermarlo è la sindaca Katia Tarasconi: “Il passaggio dei militari in divisa può aiutare senz’altro ad accrescere la percezione di sicurezza, ed è un bene per tutti”. La decisione è stata assunta in sede di Comitato di ordine e sicurezza pubblica, l’organo coordinato dalla prefettura di Piacenza.

L’impiego dei soldati sul Facsal consiste in una sperimentazione, dato che quest’area urbana è particolarmente frequentata nella stagione primaverile. Il servizio, dunque, sarà così rimodulato: controlli mattutini e serali in stazione, al pomeriggio sul Pubblico passeggio. Il personale dell’esercito a disposizione del nostro territorio resterà invariato: si tratta di quindici unità fornite nell’ambito dell’operazione nazionale “Strade sicure”.

“Si tratta di una sperimentazione – aggiunge Tarasconi – per valutare l’opportunità di estendere il raggio d’azione di questo tipo di servizio. L’iniziativa, che è stata condivisa in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura e ha trovato tutti d’accordo, coincide con l’arrivo della primavera: le giornate si allungano, le persone passano più tempo all’aperto, ecco perché – conclude la sindaca – abbiamo pensato di non limitare la presenza dei militari nei pressi della sola stazione ferroviaria ma, nell’arco della stessa giornata di servizio, di estendere la loro attività anche sul Pubblico passeggio”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: