Passamontagna e pistola in pugno, rapina ai danni di una cassiera di un market

Rapinata in strada una dipendente di un supermercato di Pianello. Tre uomini col volto coperto da passamontagna e armati di pistola l’hanno avvicinata mentre tornava a casa alla fine della giornata di lavoro e le hanno intimato di consegnare l’incasso della giornata. La donna non aveva con sé i soldi del negozio e allora i banditi le hanno strappato una borsa di plastica piena di generi alimentari e si sono fatti consegnare il portafogli. Quindi la fuga a bordo di un furgone. È accaduto giovedì scorso dalle parti di via Roma.

